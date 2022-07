La lezione dell’avvocato Sedu al leghista Sasso che crede in Italia ci sia già lo Ius Soli (Di lunedì 4 luglio 2022) Tra gli autori e sostenitori del disegno di legge sullo Ius Scholae c’è l’avvocato Hilarry Sedu, che a Omnibus su La7 ha avuto un dibattito con il sottosegretario leghista all’Istruzione Rossano Sasso. Per l’esponente del Carroccio in Italia esiste già lo Ius Soli: “Ci sono alcuni partiti – ha detto – che vogliono anteporre i desideri degli immigrati a quelli degli Italiani ed è chiaro che qualcosa non va. A chi ci ascolta io ricordo che lo Ius Soli è previsto dall’art. 9, comma 1, lettera F, della legge 92 del 1991”. Il testo al quale Sasso fa riferimento prevede però che la cittadinanza venga riconosciuta in casi limitati a coloro che nascono nel territorio Italiano e i cui genitori siano da considerarsi o ignoti coloro che nascono ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) Tra gli autori e sostenitori del disegno di legge sullo Ius Scholae c’è l’avvocato Hilarry, che a Omnibus su La7 ha avuto un dibattito con il sottosegretarioall’Istruzione Rossano. Per l’esponente del Carroccio inesiste già lo Ius: “Ci sono alcuni partiti – ha detto – che vogliono anteporre i desideri degli immigrati a quelli deglini ed è chiaro che qualcosa non va. A chi ci ascolta io ricordo che lo Iusè previsto dall’art. 9, comma 1, lettera F, della legge 92 del 1991”. Il testo al qualefa riferimento prevede però che la cittadinanza venga riconosciuta in casi limitati a coloro che nascono nel territoriono e i cui genitori siano da considerarsi o ignoti coloro che nascono ...

