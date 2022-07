La Lazio abbraccia Romagnoli, super contratto e una promessa futura: tutti i dettagli (Di lunedì 4 luglio 2022) Dopo settimane di trattative, sembra ormai fatta per l’arrivo di Alessio Romagnoli alla Lazio. Nelle prossime ore potrebbe arrivare il fatidico annuncio. Decisiva è stata l’accelerata di Lotito nel weekend, per scongiurare gli inserimenti di altri club e fornire a Sarri l’innesto difensivo necessario prima del ritiro. Romagnoli giocherà così per la sua squadra del cuore. Per realizzare il suo sogno, l’ex-capitano del Milan ha rifiutato diverse offerte, tra cui quella del Fulham. Romagnoli Lazio Milan L’operazione di mercato era cosa fatta, ma si è poi bloccata a causa delle mancate cessioni in difesa. Quella di Acerbi su tutte. Diverse squadre sarebbero infatti interessate al difensore laziale (sembrava dovesse essere lui il prossimo acquisto low cost del Milan), ma per ora non sono ancora ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 4 luglio 2022) Dopo settimane di trattative, sembra ormai fatta per l’arrivo di Alessioalla. Nelle prossime ore potrebbe arrivare il fatidico annuncio. Decisiva è stata l’accelerata di Lotito nel weekend, per scongiurare gli inserimenti di altri club e fornire a Sarri l’innesto difensivo necessario prima del ritiro.giocherà così per la sua squadra del cuore. Per realizzare il suo sogno, l’ex-capitano del Milan ha rifiutato diverse offerte, tra cui quella del Fulham.Milan L’operazione di mercato era cosa fatta, ma si è poi bloccata a causa delle mancate cessioni in difesa. Quella di Acerbi su tutte. Diverse squadre sarebbero infatti interessate al difensore laziale (sembrava dovesse essere lui il prossimo acquisto low cost del Milan), ma per ora non sono ancora ...

