La foto di Trudeau travestito da Tigro è falsa (Di lunedì 4 luglio 2022) Il 4 giugno 2022 su Twitter è stata pubblicata una presunta foto del primo ministro canadese Justin Trudeau mascherato da Tigro, uno dei personaggi del cartone animato per bambini Winnie the Pooh. L'immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il tweet: «Qui una delle foto di Justin Trudeau, il governante del Canada, mascherato da tigre LGBTQ». Si tratta di un'immagine modificata digitalmente, che veicola una notizia falsa. La foto circola online dal 2008 e come si può verificare qui la persona dello scatto originario non è il primo ministro canadese. Nel tempo il volto della persona mascherata da Tigro è stato modificato più volte per creare contenuti satirici. Ad esempio nel 2021 nella foto è stato ...

