La focaccia del fornaio: la ricetta golosa amata da tutti! (Di lunedì 4 luglio 2022) Un tripudio di sapori lievitati in un impasto soffice e fragrante, leggerissima e deliziosa. Accompagnatela con salumi, formaggi, verdure grigliate, salsine particolari. Preparerete un aperitivo per gli amici di sempre che la apprezzeranno in ogni sua sfumatura. Insomma state per scoprire la ricetta per eccellenza per sfornare una vera delizia! Curiose? Iniziamo! La focaccia del fornaio: ingredienti e preparazione Per questa focaccia dovete innanzitutto preparare il lievitino, procuratevi: acqua tiepida, 320 ml farina di tipo 0 o manitoba, 320 g lievito di birra fresco, 10 g miele 12 gr In un recipiente largo e capiente, sciogliete nell'acqua il lievito e il miele, una volta ben diluiti, aggiungete anche la farina e mescolate perfettamente tutti gli ingredienti e coprite con la pellicola. Fate lievitare per due ...

