La Bce ha sbagliato il tiro sull’inflazione E adesso… Parla Quadrio Curzio

(Di lunedì 4 luglio 2022) Christine Lagarde poteva fare di meglio, se non altro essere un minimo più lungimirante. E invece no, a Francoforte qualcuno ha commesso errori di valutazione, con il risultato che la fiammata sui prezzi in Europa è tutto fuorché una fiammata. Alberto, docente ed economista della Cattolica di Milano, nonché presidente emerito dell’Accademia dei Lincei, mette subito le cose in chiaro quando gli si chiede un parere su un costo della vita che in Italia (dato di giugno) ha registrato un aumento oltre l’8%. L’inflazione in Italia come in Europa viaggia su livelli mai visti prima. Che cosa dobbiamo aspettarci? Facciamo una premessa. Attingendo dalla storia economica, l’inflazione che nasce dalle materie prime, soprattutto dall’energia, non è quasi mai un fenomeno di breve termine, ed è molto difficile ...