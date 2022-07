Juventus | UFFICIALE un nuovo ingresso nello staff | c’è la firma di Paolo Bianco

(Di lunedì 4 luglio 2022)alla Juve, c’è lacosì untecnico di Massimiliano Allegri Lodi Massimiliano Allegri accoglie unin vista della prossima annata. Si tratta dell’ex difensore, che hato il contratto che lo legherà ai colorineri per la prossima stagione nelle vesti di collaboratore tecnico.rinforzo quindi per la, con Allegri che potrà contare su un uomo di fiducia che ha conosciuto nel corso degli anni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

juventusfc : Ufficiale | Benvenuto a Paolo Bianco, che entra nello staff della Juventus come collaboratore tecnico! - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acffiorentina: ufficiale l'acquisto di #Mandragora. C'è il comunicato della Juventus - JuventusFCYouth : #Under23 e #Under19 |??| UFFICIALE, Massimo Brambilla e Paolo Montero sono i nuovi allenatori ?… - calciomercatoit : +++ #Juventus - UFFICIALE: Paolo #Bianco entra a far parte dello staff di #Allegri +++ - Mythos1981 : RT @LucaFioretti13: UFFICIALE - Rolando #Mandragora passa alla #Fiorentina. Operazione a titolo definitivo: la #Juventus incassa 8,2 milion… -

Tuttosport

Paolo Bianco alla Juve, c'è la firma.così un nuovo ingresso nello staff tecnico di Massimiliano Allegri Lo staff di Massimiliano Allegri accoglie un nuovo ingresso in vista della prossima annata. Si tratta dell'ex difensore ...Rolando Mandragora è un nuovo giocatore della Fiorentina. Il comunicato del club che ne ha annunciato l'acquisto Rolando Mandragora lascia laper passare alla Fiorentina, con i bianconeri che incassano 8,2 milioni pagabili in tre esercizi più un ulteriore milione di bonus. IL COMUNICATO - "La Fiorentina comunica di aver acquisito, ... Juve, ufficiale: la 7 a Chiesa, la 9 a Vlahovic! Tutto fatto per Nicolò Zaniolo alla Juve. La notizia era nell'aria da alcuni giorni ma, negli ultimi minuti, sembrerebbe essere arrivata la svolta decisiva ...La squadra di Juric si è ritrovata al Filadelfia senza i nazionali, il tecnico croato aspetta i rinforzi dal mercato. Alla Continassa hanno iniziato ad allenarsi i giocatori reduci da infortuni, domen ...