Juventus, individuato il sostituto di de Ligt: arriva dalla Premier! (Di lunedì 4 luglio 2022) Nonostante la voglia di tornare a fare bene acquistando giocatori importantissimi come Pogba e Di Maria, all'interno dello spogliatoio Juve ci sono già piccoli malumori e mal di pancia che sono collegati evidentemente a queste due annate opache. Il giocatore che più di tutti avrebbe addirittura chiesto una cessione è Matthijs de Ligt. Il difensore olandese, arrivato nell'estate del 2019 per la modica cifra di 80 milioni, non ha mai impressionato e convinto del tutto, un pò per colpe sue, un pò forse anche per scarsa linearità dirigenziale nei progetti tecnici, con tre cambi di allenatore in tre anni. Molte volte l'ex Ajax non è riuscito ad essere sul pezzo complicando le partite della Vecchia Signora, celebri sono i suoi meme sui falli di mano, che forse lo hanno anche destabilizzato un pò. Gabriel Arsenal Juventus La ...

