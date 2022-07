Juventus, corsa a due per de Ligt: dopo il Chelsea, c’è l’offerta del Bayern (Di lunedì 4 luglio 2022) Maurizio Arrivabene era stato molto chiaro qualche giorno fa sul futuro di Matthijs de Ligt. Il giocatore vorrebbe provare un’altra esperienza e sta spingendo per la cessione. Per questo motivo da qualche settimana le antenne dei top club europei si sono attivate per capire la fattibilità dell’operazione con la Juventus. dopo il Chelsea, nelle ultime ore è spuntato il Bayern Monaco che ha presentato un’offerta ai bianconeri, ritenuta ancora troppo bassa. La Juventus non vuole contropartite tecniche e non si muove dalla valutazione del calciatore formulata dalla sua clausola: 120 milioni di euro. Per ora nessuno si è avvicinato a quella cifra, ma due dei club più forti al mondo rimangono molto vivi sull’olandese. Il mercato oltre Pogba e Di Maria EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON ... Leggi su open.online (Di lunedì 4 luglio 2022) Maurizio Arrivabene era stato molto chiaro qualche giorno fa sul futuro di Matthijs de. Il giocatore vorrebbe provare un’altra esperienza e sta spingendo per la cessione. Per questo motivo da qualche settimana le antenne dei top club europei si sono attivate per capire la fattibilità dell’operazione con lail, nelle ultime ore è spuntato ilMonaco che ha presentato un’offerta ai bianconeri, ritenuta ancora troppo bassa. Lanon vuole contropartite tecniche e non si muove dalla valutazione del calciatore formulata dalla sua clausola: 120 milioni di euro. Per ora nessuno si è avvicinato a quella cifra, ma due dei club più forti al mondo rimangono molto vivi sull’olandese. Il mercato oltre Pogba e Di Maria EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON ...

