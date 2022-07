Juventus, Cherubini ha già individuato il sostituto di de Ligt (Di lunedì 4 luglio 2022) La Juventus si prepara a dire addio a De Ligt, seguito con interesse da Chelsea e United. Già individuato il suo sostituto ideale. Ormai, è soltanto una questione di “quando”. La Juventus, infatti, è entrata nell’ordine delle idee di cedere Matthijs De Ligt in questa sessione del mercato e avviare il nuovo ciclo senza di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 4 luglio 2022) Lasi prepara a dire addio a De, seguito con interesse da Chelsea e United. Giàil suoideale. Ormai, è soltanto una questione di “quando”. La, infatti, è entrata nell’ordine delle idee di cedere Matthijs Dein questa sessione del mercato e avviare il nuovo ciclo senza di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

marcoconterio : ?? #Arrivabene e #Cherubini adesso insieme in Versilia Il mercato della #Juventus in una fase decisiva ? (ph & new… - ZonaBianconeri : RT @calciomercatoit: #Juventus, in settimana nuovi contatti con la #Roma per trovare la quadra per #Zaniolo #calciomercato - calciomercatoit : #Juventus, in settimana nuovi contatti con la #Roma per trovare la quadra per #Zaniolo #calciomercato - ZonaBianconeri : RT @TheMattDP10: ??JUVENTUS | Firma e visite mediche: in arrivo un grande acquisto - TheMattDP10 : ??JUVENTUS | Firma e visite mediche: in arrivo un grande acquisto -