Juventus, c’è distanza con il Fulham per Pellegrini (Di lunedì 4 luglio 2022) Luca Pellegrini sembra essere uno dei partenti della Juventus. I bianconeri starebbero trattando con il Fulham per la cessione a titolo definitivo Juventus e Fulham sono a lavoro per definire il trasferimento di Luca Pellegrini. Il calciatore ex Genoa, Cagliari e Roma sembra potrebbe lasciare Torino e accasarsi proprio in Inghilterra. Il giocatore è insieme L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 4 luglio 2022) Lucasembra essere uno dei partenti della. I bianconeri starebbero trattando con ilper la cessione a titolo definitivosono a lavoro per definire il trasferimento di Luca. Il calciatore ex Genoa, Cagliari e Roma sembra potrebbe lasciare Torino e accasarsi proprio in Inghilterra. Il giocatore è insieme L'articolo

Pubblicità

tvdellosport : Alle 23 a Sportitaliamercato: ?? #Milan, dopo la fumata bianca c’è un mese da recuperare: le strategie ?? #Inter, t… - GiovaAlbanese : Ora #Dragusin in attesa dei documenti per definire l'accordo con il #Genoa: l'intesa c'è, bisogna solo prendere vis… - Gazzetta_it : #Zaniolo, c’è solo la Juve: perché si può fare e cosa frena la trattativa #calciomercato - ZonaBianconeri : RT @max_cromax: Queste iniziative da parte dei tifosi possono essere lecite ma servono a ZERO. Si é perso ogni diritto di avere un peso il… - FlowerM91459788 : J. T . C. ALLO JUVENTUS - TRAINING - CENTER Iniziano , alla CONTINASSA i lavori ... in attesa del raduno , vero e proprio di DOMENICA ! ?? -