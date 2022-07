Juve, l'arrivo di Kean al JMedical VIDEO (Di lunedì 4 luglio 2022) Primo giorno di lavoro per la nuova Juventus 2022/23. Ecco l'arrivo di Moise Kean al JMedical per i test fisici Leggi su calciomercato (Di lunedì 4 luglio 2022) Primo giorno di lavoro per la nuovantus 2022/23. Ecco l'di Moisealper i test fisici

Pubblicità

Gazzetta_it : Juve, Di Maria in arrivo: siamo agli ultimi dettagli #calciomercato - GoalItalia : ?? ULTIM’ORA ?? #DiMaria ha detto 'sì' alla Juventus: parti al lavoro per definire gli ultimi dettagli ???? [?… - WZR76 : @aliasvaughn …certezze come l’arrivo di Guardiola alla Juve… - StefaniaStefyss : RT @juventibus: ???? #CASAJB #ZANIOLO in arrivo, la DIFESA da rifare, le CESSIONI da completare: il punto sul MERCATO JUVE con @LucianoMog… - sportli26181512 : Juve, alla Continassa parte la nuova stagione: non c'è Vlahovic, Allegri arriverà domenica: A un mese e mezzo dall’… -