Juve, l'arrivo di Danilo al JMedical VIDEO (Di lunedì 4 luglio 2022) Primo giorno di lavoro per la Juventus, Danilo arriva la JMedical ed entra subito dentro la struttura per le visite mediche. Il brasiliano ha... Leggi su calciomercato (Di lunedì 4 luglio 2022) Primo giorno di lavoro per lantus,arriva laed entra subito dentro la struttura per le visite mediche. Il brasiliano ha...

Pubblicità

Gazzetta_it : Juve, Di Maria in arrivo: siamo agli ultimi dettagli #calciomercato - GoalItalia : ?? ULTIM’ORA ?? #DiMaria ha detto 'sì' alla Juventus: parti al lavoro per definire gli ultimi dettagli ???? [?… - Domenic3535 : @Pirichello @VaroneCatello09 Ha giocato trequartista nel 4-2-3-1 della juve nella stagione che arrivò a cardiff - sportli26181512 : Juve, l'arrivo di Danilo al JMedical VIDEO: Primo giorno di lavoro per la Juventus, Danilo arriva la JMedical ed en… - sportli26181512 : Calciomercato Serie C, Triestina: l'ex Juve Bonatti in panchina: Gli alabardati annunciano l'arrivo dell'ex allenat… -