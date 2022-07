Johnny Depp: doccia di reggiseni e mutandine per la star dopo il concerto di Oslo (VIDEO) (Di lunedì 4 luglio 2022) Johnny Depp è stato letteralmente sommerso da una pioggia di indumenti e biancheria intima mentre lasciava un palco di Oslo dopo aver suonato al fianco di Jeff Beck. dopo la sua famigerata vittoria del processo contro l'ex moglie Amber Heard, Johnny Depp è più in forma che mai: oggi i fan gli lanciano contro reggiseni e mutandine durante i concerti, affollano i locali per vedere il loro idolo preferito e lo seguono fuori dai suoi hotel inondandolo di regali e mostrandogli il loro amore e la loro adulazione. Depp è una vera e propria leggenda di Hollywood e il suo fascino senza tempo, almeno per adesso, sembra non avere intenzione di andare da nessuna parte: il 59enne ha un sacco di ammiratrici donne in giro per il mondo ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 4 luglio 2022)è stato letteralmente sommerso da una pioggia di indumenti e biancheria intima mentre lasciava un palco diaver suonato al fianco di Jeff Beck.la sua famigerata vittoria del processo contro l'ex moglie Amber Heard,è più in forma che mai: oggi i fan gli lanciano controdurante i concerti, affollano i locali per vedere il loro idolo preferito e lo seguono fuori dai suoi hotel inondandolo di regali e mostrandogli il loro amore e la loro adulazione.è una vera e propria leggenda di Hollywood e il suo fascino senza tempo, almeno per adesso, sembra non avere intenzione di andare da nessuna parte: il 59enne ha un sacco di ammiratrici donne in giro per il mondo ...

