Jannik Sinner e Ferrari, la magia del Regno Unito: che cosa c'è dietro? (Di lunedì 4 luglio 2022) Peccato che non tocchi all'Inghilterra organizzare tutti i grandi eventi sportivi di questo mondo. Probabilmente li vinceremmo tutti noi. Un anno dopo la magica combinazione Wembley-Wimbledon, quando la Nazionale trionfò agli Europei poco dopo la storica finale (persa, ma vabbè) di Berrettini sul prato verde più famoso al mondo, la storia si ripete, seppur in tono (per il momento) minore. Stavolta è l'asfalto di Silverstone a regalare alla Ferrari il Gran Premio della possibile riscossa- la potenza c'è, l'affidabilità e la strategia un po' meno - poco prima che Jannik Sinner si divori l'erba del centrale e Alcaraz, suo rivale designato dal destino, un po' come Federer fu per Nadal e viceversa. L'Inghilterra porta ossigeno agli atleti per le imprese azzurre. Quelle di ieri sono ancora incompiute, non offrono trofei né trionfi ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) Peccato che non tocchi all'Inghilterra organizzare tutti i grandi eventi sportivi di questo mondo. Probabilmente li vinceremmo tutti noi. Un anno dopo la magica combinazione Wembley-Wimbledon, quando la Nazionale trionfò agli Europei poco dopo la storica finale (persa, ma vabbè) di Berrettini sul prato verde più famoso al mondo, la storia si ripete, seppur in tono (per il momento) minore. Stavolta è l'asfalto di Silverstone a regalare allail Gran Premio della possibile riscossa- la potenza c'è, l'affidabilità e la strategia un po' meno - poco prima chesi divori l'erba del centrale e Alcaraz, suo rivale designato dal destino, un po' come Federer fu per Nadal e viceversa. L'Inghilterra porta ossigeno agli atleti per le imprese azzurre. Quelle di ieri sono ancora incompiute, non offrono trofei né trionfi ...

Pubblicità

Eurosport_IT : CHE IMPRESAAA ?????????? Jannik Sinner batte Alcaraz per 3 set a 1 e vola ai quarti di finale ???????? #EurosportTENNIS |… - ItaliaTeam_it : JANNIK SINNER ?????? Spettacolo a #Wimbledon, Carlos Alcaraz battuto in quattro set e quarti di finale raggiunti!… - WeAreTennisITA : TUTTI CON JANNIK ???? Sinner affronta di nuovo Alcaraz a Wimbledon, è l'unico italiano rimasto in gara. Lo spagnolo h… - st3fanoromani : @fabri_sbernini Vedrai che da qui a un mese rispunteranno fuori discorsi tipo eh ma non vince mai contro un top 10,… - infoitsport : 'È il minimo': Jannik Sinner ambizioso in vista della super sfida vs Novak Djokovic -