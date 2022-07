Ius Scholae, il leghista Sasso sbaglia il nome della legge e fa una gaffe su La7: “In Italia c’è Ius Soli”. L’avvocato Sedu: “Lei è totalmente impreparato” (Di lunedì 4 luglio 2022) Scivolone del sottosegretario leghista all’Istruzione, Rossano Sasso, nel corso di “Omnibus” (La7). Il deputato del Carroccio spiega le ragioni per cui il suo partito avversa lo ius Scholae, rendendosi protagonista di una vivace polemica con L’avvocato Hilarry Sedu, uno degli autori del disegno di legge. Sasso esordisce sostenendo che in Italia esiste lo Ius Soli, sbagliando il nome della legge: “Ci sono alcuni partiti che vogliono anteporre i desideri degli immigrati a quelli degli Italiani ed è chiaro che qualcosa non va. A chi ci ascolta io ricordo che lo Ius Soli è previsto dall’art. 9, comma 1, lettera F, della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) Scivolone del sottosegretarioall’Istruzione, Rossano, nel corso di “Omnibus” (La7). Il deputato del Carroccio spiega le ragioni per cui il suo partito avversa lo ius, rendendosi protagonista di una vivace polemica conHilarry, uno degli autori del disegno diesordisce sostenendo che inesiste lo Iusndo il: “Ci sono alcuni partiti che vogliono anteporre i desideri degli immigrati a quelli deglini ed è chiaro che qualcosa non va. A chi ci ascolta io ricordo che lo Iusè previsto dall’art. 9, comma 1, lettera F,...

