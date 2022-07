Ius Scholae, Berlusconi: «Cittadinanza dopo 10 anni di scuola. Da sinistra solo No: non interessa approvare la legge» (Di lunedì 4 luglio 2022) «Siamo favorevoli a norme che consentano ai giovani immigrati che frequentino un intero ciclo scolastico di ottenere la Cittadinanza». In una nota diffusa oggi, 4 luglio, Silvio Berlusconi ha chiarito la posizione di Forza Italia sullo Ius Scholae, uno dei temi che sta facendo litigare le forze parlamentari di centrodestra e centrosinistra. Questa settimana proseguirà l’esame in aula alla Camera del testo sulla norma, licenziato dalla commissione Affari costituzionali con una spaccatura nella stessa maggioranza. Il Partito democratico ha proposto un disegno di legge che prevede la Cittadinanza per chi ha frequentato almeno 5 anni di scuola nel nostro Paese, che è stato contestato da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia. I partiti di ... Leggi su open.online (Di lunedì 4 luglio 2022) «Siamo favorevoli a norme che consentano ai giovani immigrati che frequentino un intero ciclo scolastico di ottenere la». In una nota diffusa oggi, 4 luglio, Silvioha chiarito la posizione di Forza Italia sullo Ius, uno dei temi che sta facendo litigare le forze parlamentari di centrodestra e centro. Questa settimana proseguirà l’esame in aula alla Camera del testo sulla norma, licenziato dalla commissione Affari costituzionali con una spaccatura nella stessa maggioranza. Il Partito democratico ha proposto un disegno diche prevede laper chi ha frequentato almeno 5dinel nostro Paese, che è stato contestato da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia. I partiti di ...

