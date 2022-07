Italia-Francia oggi, Finale calcio Giochi del Mediterraneo 2022: orario, programma, tv, streaming (Di lunedì 4 luglio 2022) All’interno dell’undicesima giornata di gare della 19ma edizione dei Giochi del Mediterraneo, in corso ad Orano, in Algeria, oggi, lunedì 4 luglio, si concluderà il torneo di calcio maschile. La Finale per l’oro vedrà la sfida tra Italia e Francia e si giocherà a partire dalle ore 21.45 Italiane. La diretta streaming della Finale per l’oro del torneo di calcio maschile della 19ma edizione dei Giochi del Mediterraneo tra Italia e Francia sarà fruibile sul Canale 1 di Italia Team TV, disponibile sul sito del CONI. Di seguito il programma della Finale con tutti gli ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 luglio 2022) All’interno dell’undicesima giornata di gare della 19ma edizione deidel, in corso ad Orano, in Algeria,, lunedì 4 luglio, si concluderà il torneo dimaschile. Laper l’oro vedrà la sfida trae si giocherà a partire dalle ore 21.45ne. La direttadellaper l’oro del torneo dimaschile della 19ma edizione deideltrasarà fruibile sul Canale 1 diTeam TV, disponibile sul sito del CONI. Di seguito ildellacon tutti gli ...

