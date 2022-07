Italia-Francia oggi, Finale calcio Giochi del Mediterraneo 2022: orario 4 luglio, programma, tv, streaming (Di lunedì 4 luglio 2022) All’interno dell’undicesima giornata di gare della 19ma edizione dei Giochi del Mediterraneo, in corso ad Orano, in Algeria, oggi, lunedì 4 luglio, si concluderà il torneo di calcio maschile. La Finale per l’oro vedrà la sfida tra Italia e Francia e si giocherà a partire dalle ore 21.45 Italiane. LA DIRETTA LIVE DI Italia-Francia DALLE 21.45 La diretta streaming della Finale per l’oro del torneo di calcio maschile della 19ma edizione dei Giochi del Mediterraneo tra Italia e Francia sarà fruibile sul Canale 1 di Italia Team TV, disponibile sul sito del CONI. Di seguito ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 luglio 2022) All’interno dell’undicesima giornata di gare della 19ma edizione deidel, in corso ad Orano, in Algeria,, lunedì 4, si concluderà il torneo dimaschile. Laper l’oro vedrà la sfida trae si giocherà a partire dalle ore 21.45ne. LA DIRETTA LIVE DIDALLE 21.45 La direttadellaper l’oro del torneo dimaschile della 19ma edizione deideltrasarà fruibile sul Canale 1 diTeam TV, disponibile sul sito del CONI. Di seguito ...

