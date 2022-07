Italia-Francia calcio femminile, Europei 2022: programma, orario, tv, streaming, probabili formazioni (Di lunedì 4 luglio 2022) Domenica 10 luglio, alle ore 21.00, la Nazionale Italiana di calcio femminile farà il proprio esordio a Rotherham nella fase finale degli Europei 2022. Sul prato inglese le ragazze di Milena Bertolini dovranno affrontare una delle squadre più forti del Vecchio Continente, la Francia. La sfida tra azzurre e transalpine sarà il primo incontro che le nostre portacolori giocheranno, valido per il Gruppo D di cui fanno parte anche Belgio e Islanda. Un esordio dunque difficile per la selezione del Bel Paese che, in vista di questo torneo, ha affrontato un’amichevole molto impegnativa contro la Spagna a Castel di Sangro, pareggiata sull’1-1. Bertolini punta forte sullo spirito di squadra, aspetto preponderante che già nei Mondiali 2019 in Francia si era messo in evidenza, ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 luglio 2022) Domenica 10 luglio, alle ore 21.00, la Nazionalena difarà il proprio esordio a Rotherham nella fase finale degli. Sul prato inglese le ragazze di Milena Bertolini dovranno affrontare una delle squadre più forti del Vecchio Continente, la. La sfida tra azzurre e transalpine sarà il primo incontro che le nostre portacolori giocheranno, valido per il Gruppo D di cui fanno parte anche Belgio e Islanda. Un esordio dunque difficile per la selezione del Bel Paese che, in vista di questo torneo, ha affrontato un’amichevole molto impegnativa contro la Spagna a Castel di Sangro, pareggiata sull’1-1. Bertolini punta forte sullo spirito di squadra, aspetto preponderante che già nei Mondiali 2019 insi era messo in evidenza, ...

Pubblicità

Eurosport_IT : SIAMO IN SEMIFINALE! ?????? Ottima prova del Setterosa che supera nettamente 17-7 la Francia ai quarti: ora in semifi… - Giorgiolaporta : La #Francia nega l'estradizione di 10 ex #terroristi all'Italia, tra loro anche #Pietrostefani. Voglio vedere se il… - ItaliaTeam_it : Italia-Francia 17-7. Setterosa in semifinale ai Mondiali di Budapest, forzaaaaaaaaaa! ??????? #ItaliaTeam |… - zazoomblog : Italia-Francia oggi Finale calcio Giochi del Mediterraneo 2022: orario programma tv streaming - #Italia-Francia… - massimiliano_it : @LeonardoPanetta Fake assurda, twittata tanto per fomentare un po' di disinformazione. La Francia è tanto quanto l'… -