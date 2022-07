Italia a tutto gas naturale: 220 milioni di euro per impianti per liquefarlo e punti di rifornimento (Di lunedì 4 luglio 2022) Novanta milioni di euro per chi realizzerà impianti di liquefazione del gas naturale; 40 milioni per costruire punti di rifornimento di Gnl e bio - Gnl in ambito portuale: altri 90 milioni per ... Leggi su stradafacendo.tgcom24 (Di lunedì 4 luglio 2022) Novantadiper chi realizzeràdi liquefazione del gas; 40per costruiredidi Gnl e bio - Gnl in ambito portuale: altri 90per ...

Pubblicità

vogue_italia : Gli outfit matchy matchy di Jessica Biel e Justin Timberlake, il debutto fashion di Cruz Beckham e tutto quello che… - ItaliaViva : .@Ettore_Rosato: “Quello di Conte è tutto un bluff. Alle elezioni Italia Viva prenderà più voti del M5S” - PietroMazzara : È iniziato quello che, da contratto, è l’ultimo giorno di lavoro di #Maldini e #Massara. Speriamo che oggi si arriv… - CionciAndrea : @Lilly64001532 sì, è la chiave di tutto, ma non solo d'Italia - LAPECORANERA9 : RT @bicchio56: @VivoLibera @_MASSlMO_ Forse per l’ordine che hai in mente te, Ursula Von der Pfizer! L’Europa unita non esisterà mai se non… -