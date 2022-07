Pubblicità

radioitaliacina : #Cina, il valore #commerciale dei risultati scientifici e tecnologici realizzati dalle #università e dagli istituti… - cronachelucane : BASILICATA IN AZIONE E LE POLITICHE GIOVANILI - Per il secondo anno, organizzato un convegno sugli Istituti Tecnolo… - CorriereLucano : Basilicata in Azione organizza il convegno per fare il punto su gli Istituti Tecnologici Superiori… -

Gazzetta del Sud

"Oggi approda in Aula il testo sugliSuperiori (ITS Academy) . È una riforma che può dare molto soprattutto ai giovani, permettendo peraltro al Paese di recuperare rispetto agli attuali e considerevoli differenziali ..."Oggi approda in Aula il testo sugliSuperiori (ITS Academy). È una riforma che può dare molto soprattutto ai giovani, permettendo peraltro al Paese di recuperare rispetto agli attuali e considerevoli differenziali ... Istituti Tecnologici Superiori, in aula legge che inciderà sul futuro di migliaia di giovani “Oggi approda in Aula il testo sugli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy) . È una riforma che può dare molto soprattutto ai giovani, permettendo ...“Oggi approda in Aula il testo sugli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy). È una riforma che può dare molto soprattutto ai giovani, ...