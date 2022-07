Isola Sacra, pizzicato con il necessario per appiccare un incendio: preso piromane (Di lunedì 4 luglio 2022) Fiumicino – E’ stato fermato dalle forze dell’ordine di Fiumicino il piromane di Isola Sacra. L’uomo è stato sorpreso con tutto il materiale per appiccare un incendio. Ad allertare le autorità una donna che accortasi delle micce, ha chiamato le forze dell’ordine. Prontamente intervenute, hanno bloccato l’uomo e lo hanno portato negli uffici per gli accertamenti di rito. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicinoilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 4 luglio 2022) Fiumicino – E’ stato fermato dalle forze dell’ordine di Fiumicino ildi. L’uomo è stato sorcon tutto il materiale perun. Ad allertare le autorità una donna che accortasi delle micce, ha chiamato le forze dell’ordine. Prontamente intervenute, hanno bloccato l’uomo e lo hanno portato negli uffici per gli accertamenti di rito. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicinoilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la ...

