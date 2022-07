Isola dei Famosi, Luca Daffrè rivela: "Mi sono ricreduto su Nicolas Vaporidis, la mia paura era quella di..." (Di lunedì 4 luglio 2022) Il secondo classificato Luca Daffrè svela alcuni retroscena sulla sua partecipazione a L'Isola dei Famosi. Leggi su comingsoon (Di lunedì 4 luglio 2022) Il secondo classificatosvela alcuni retroscena sulla sua partecipazione a L'dei

Pubblicità

IsolaDeiFamosi : Nicolas è il vincitore della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi???? #isola - trash_italiano : ?? Nicolas Vaporidis vince l'#Isola dei Famosi 2022 ?? - Raiofficialnews : Al di là delle colonne d'Ercole c'era una grande isola che sprofondò nel mare per volere degli dei. Con… - ghiroldidavide : RT @Labbufala: Il cambiamento climatico non esiste. Nel Grande Fratello e nell'Isola dei Famosi non ne hanno mai parlato. #Marmolada - polipaposca : RT @Labbufala: Il cambiamento climatico non esiste. Nel Grande Fratello e nell'Isola dei Famosi non ne hanno mai parlato. #Marmolada -