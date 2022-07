Isola dei Famosi | arrivano le parole forti di Nicolas Vaporidis

Pubblicità

IsolaDeiFamosi : Nicolas è il vincitore della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi???? #isola - trash_italiano : ?? Nicolas Vaporidis vince l'#Isola dei Famosi 2022 ?? - Raiofficialnews : Al di là delle colonne d'Ercole c'era una grande isola che sprofondò nel mare per volere degli dei. Con… - giulianol : RT @agambella: Fonti ucraine riferiscono che la bandiera ucraina è stata innalzata sull'isola dei serpenti. Atto simbolico importante per i… - zazoomblog : Isola dei Famosi Mercedesz Henger: Dopo il reality sto malissimo sto morendo dentro - #Isola #Famosi #Mercedesz… -

I lavori per formare il cast sono in fermento e, Pamela Petrarolo, reduce dall'avventura sull'Famosi 2022, ha ammesso che sarebbe pronta a varcare la famosa porta rossa della casa di ...Edoardo Tavassi, nuovi retroscena dall'Famosi 2022 Edoardo Tavassi ha deciso di rispondere alle domandefan. Sono ancora in tanti ad avere curiosità sulla sua avventura all'Famosi ed è per questo che l'ex naufrago ...Covid Sicilia, oggi si registra un incremento di oltre 3.000 positivi nell’Isola ma a preoccupare è il numero delle ospedalizzazioni che crescono anche se non per casi gravi.L’Isola dei Famosi 2022 stasera non va in onda: perché, il motivo | 4 luglio Canale 5. Il reality è finito la scorsa settimana ...