Isola 16 | Mercedesz Henger confessa | “Sto malissimo | sto morendo dentro”

Leggi su isaechia

(Di lunedì 4 luglio 2022) Si è conclusa da qualche giorno la sedicesima edizione de L’dei Famosi alla quale ha preso parte anche. Per lei si è trattato della seconda esperienza in Honduras e questa volta ha fatto molto parlare di sé per il suo turbolento rapporto con Edoardo Tavassi. La, come gli altri suoi compagni, è da poco tornata alla sua quotidianità e gli effetti postnon sono mancati. Attraverso delle Instagram Stories la ragazza ha ammesso di stare attraversando un periodo abbastanza difficile: E’ arrivato il momento di rivelarvi una cosa che cerco di nascondere da quando sono uscita dall’, sia a voi che alla maggior parte dei miei amici. Sto male, da quando sono uscita dall’stafisicamente. Perché devo dirvi ...