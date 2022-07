Intesa Sanpaolo Mobile migliore app di banking in Europa, M.O. e Africa (Di lunedì 4 luglio 2022) MILANO (ITALPRESS) – L'App Intesa Sanpaolo Mobile è stata dichiarata dalla società di ricerche statunitense Forrester “Overall Digital Experience Leader”. E' la prima assoluta tra tutte le app di banking valutate in Europa, Medio Oriente e Africa con le migliori funzionalità e customer experience. Il rapporto pubblicato, The Forrester Digital Experience Review: EMEA Mobile banking Apps, Q2 2022, oltre a riconoscere la digital leadership, ha evidenziato come l'istituto di credito guidato da Carlo Messina sia best practice di quattro categorie su tredici: gestione quotidiana delle proprie finanze (Money Management), per il supporto in termini di analisi che i clienti hanno in App per comprendere come e dove spendono e come possono ottimizzare la gestione ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) MILANO (ITALPRESS) – L'Appè stata dichiarata dalla società di ricerche statunitense Forrester “Overall Digital Experience Leader”. E' la prima assoluta tra tutte le app divalutate in, Medio Oriente econ le migliori funzionalità e customer experience. Il rapporto pubblicato, The Forrester Digital Experience Review: EMEAApps, Q2 2022, oltre a riconoscere la digital leadership, ha evidenziato come l'istituto di credito guidato da Carlo Messina sia best practice di quattro categorie su tredici: gestione quotidiana delle proprie finanze (Money Management), per il supporto in termini di analisi che i clienti hanno in App per comprendere come e dove spendono e come possono ottimizzare la gestione ...

