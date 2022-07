Inter: idea Manuel Akanji per la difesa se parte Skriniar (Di lunedì 4 luglio 2022) L’Inter di Simone Inzaghi è alla ricerca di un centrale difensivo vista la probabile partenza di Milan Skriniar, diretto verso il Paris Saint-Germain. Come riporta ‘Bild’, i nerazzurri starebbero pensando a Manuel Akanji, ventiseienne svizzero di proprietà del Borussia Dortmund. La richiesta dei tedeschi, tuttavia, è molto alta ovvero trenta milioni di euro. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 4 luglio 2022) L’di Simone Inzaghi è alla ricerca di un centrale difensivo vista la probabilenza di Milan, diretto verso il Paris Saint-Germain. Come riporta ‘Bild’, i nerazzurri starebbero pensando a, ventiseienne svizzero di proprietà del Borussia Dortmund. La richiesta dei tedeschi, tuttavia, è molto alta ovvero trenta milioni di euro. SportFace.

