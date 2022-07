Pubblicità

news24_inter : #Inter, Brambati: «Da valutare il lavoro di Inzaghi con Lukaku» - internewsit : Brambati: «Lukaku non so se farà bene con Inzaghi, tante difficoltà al Chelsea!» - - HariChannel : BRAMBATI: 'DYBALA-INTER E' DA OTTOBRE CHE SONO D'ACCORDO E LA JUVE LO HA SAPUTO...' - HariChannel : BRAMBATI: 'DYBALA-INTER E' DA OTTOBRE CHE SONO D'ACCORDO E LA JUVE LO HA SAPUTO...' - infoitsport : Brambati: «Su Dybala i top club dove sono? All’Inter dovrà stare dietro» -

Calcio News 24

A rivelarle è il procuratore ed ex difensore, Massimo, che nel corso della trasmissione ...5 - 8 più bonus, ma il procuratore decise di andare a bussare all'. La Juve è venuta a saperlo ......in casa, sono infatti giorni caldissimi per il mercato della squadra di Zhang, che potrebbe chiudere un acquisto importante come quello di Dybala. L'ex calciatore e procuratore Massimo... Inter, Brambati: «Da valutare il lavoro di Lukaku e Inzaghi» Le parole dell'intermediario ed ex calciatore: "Conte aveva plasmato Lukaku, anche fuori dal campo. Non so cosa farà con Inzaghi" ...Le parole del giornalista sul mercato dell’Inter: «Quello che farà Romelu con Simone Inzaghi è tutto da valutare» Ai microfoni di Tuttomercatoweb, Massimo Brambati ha parlato della futura stagione di ...