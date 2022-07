Innovazione | digitalizzazione e qualità dei servizi | ecco le novità di BPER Banca

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 4 luglio 2022)sta realizzando un ambizioso programma integrato di evoluzione della sua struttura commerciale, tecnologica e delladei processi, con l’obiettivo di migliorare la propria infrastruttura IT e iofferti. Le nuove iniziative sono focalizzate principalmente nel rendere il cliente protagonista di un modello di business in cui esperienza digitale e fisica sono interconnesse grazie ainnovativi e di. Il Piano Industriale recentemente presentato al mercato comprende varie linee di intervento. Per quanto riguarda l’offerta digitale, è già in corso un processo di riposizionamento che potenzia i canali smart (internet banking e mobile app) con nuove funzionalità, allineando idellaagli standard ...