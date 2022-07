In libreria dal 13 luglio “Pellico, turista per forza”, il viaggio nelle prigioni europee (Di lunedì 4 luglio 2022) Dal 13 luglio è in libreria “Pellico, turista per forza”, il nuovo volume della collana Umano/troppo/umano – edito da Kellermann Editore – che, a 200 anni dall’arresto di Silvio Pellico, ne ricostruisce il lungo viaggio nelle carceri di mezza Europa. All’interno del libro Sergio Tazzer – giornalista e scrittore – ripercorre le vicende di Silvio Pellico, accompagnando il lettore alla scoperta di una tappa vitale ed emozionante della narrazione risorgimentale dell’Italia. Il viaggio forzato di Silvio Pellico in un’Europa vista da dietro le sbarre Copertina del libro © ufficio stampa ddlArtsIl libro presenta i fatti salienti che hanno segnato la vita di Pellico. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 4 luglio 2022) Dal 13è inper”, il nuovo volume della collana Umano/troppo/umano – edito da Kellermann Editore – che, a 200 anni dall’arresto di Silvio, ne ricostruisce il lungocarceri di mezza Europa. All’interno del libro Sergio Tazzer – giornalista e scrittore – ripercorre le vicende di Silvio, accompagnando il lettore alla scoperta di una tappa vitale ed emozionante della narrazione risorgimentale dell’Italia. Ilto di Silvioin un’Europa vista da dietro le sbarre Copertina del libro © ufficio stampa ddlArtsIl libro presenta i fatti salienti che hanno segnato la vita di. ...

