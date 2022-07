In Francia è stato annunciato il rimpasto ministeriale (Di lunedì 4 luglio 2022) Parigi. Un “governo d’azione” aveva promesso una settimana fa ai francesi Emmanuel Macron, confermando alla guida dell’esecutivo Élisabeth Borne. Questa mattina, a sedici giorni dal secondo turno delle legislative, dalle quali il presidente della Repubblica e la coalizione che lo sosteneva, Ensemble!, sono usciti senza una maggioranza assoluta, è stato annunciato il rimpasto ministeriale. Le principali novità sono il ritorno al governo di una fedelissima come Marlène Schiappa, ex segretaria di stato per le Pari opportunità, poi ministra della Cittadinanza, nominata segretaria di stato per la Vita associativa e l’Economia sociale e solidale, e l’allargamento del portafoglio del ministro dell’Interno di sensibilità gollista Gérald Darmanin, che già aveva un peso importante nel precedente ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 4 luglio 2022) Parigi. Un “governo d’azione” aveva promesso una settimana fa ai francesi Emmanuel Macron, confermando alla guida dell’esecutivo Élisabeth Borne. Questa mattina, a sedici giorni dal secondo turno delle legislative, dalle quali il presidente della Repubblica e la coalizione che lo sosteneva, Ensemble!, sono usciti senza una maggioranza assoluta, èil. Le principali novità sono il ritorno al governo di una fedelissima come Marlène Schiappa, ex segretaria diper le Pari opportunità, poi ministra della Cittadinanza, nominata segretaria diper la Vita associativa e l’Economia sociale e solidale, e l’allargamento del portafoglio del ministro dell’Interno di sensibilità gollista Gérald Darmanin, che già aveva un peso importante nel precedente ...

