In Europa sempre meno gas (dalla Russia e non solo). Prezzi raddoppiati da giugno (Di lunedì 4 luglio 2022) Le forniture da Mosca sono crollate al punto che a giugno per la prima volta abbiamo importato di più dagli Usa. A breve il Nord Stream si fermerà del tutto per manutenzioni. Nel frattempo gli arrivi di Gnl rallentano, uno sciopero riduce l’export dalla Norvegia e c’è apprensione per i flussi dal Nord Africa Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 4 luglio 2022) Le forniture da Mosca sono crollate al punto che aper la prima volta abbiamo importato di più dagli Usa. A breve il Nord Stream si fermerà del tutto per manutenzioni. Nel frattempo gli arrivi di Gnl rallentano, uno sciopero riduce l’exportNorvegia e c’è apprensione per i flussi dal Nord Africa

