'In Europa oltre 56% pensioni pagato fuori Italia' (Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) – "La maggior parte dei pagamenti delle pensioni è localizzata nel continente europeo, dove vi viene corrisposto oltre il 56% del totale delle pensioni pagate fuori dai confini italiani". A dirlo Pasquale Tridico, presidente Inps, intervenendo al convegno 'Italia, pensioni e mobilità: storie di partenze e di ritorni'. "Seguono – sottolinea – l'America settentrionale e l'Oceania, aree dove la percentuale si attesta rispettivamente al 22,8% e al 10,7%. Da un punto di vista tendenziale, a fronte di una sostanziale stabilità del numero del pagamenti di pensioni in Europa, il dato interessante è la forte crescita delle pensioni pagate in America centrale, in Asia e in Africa (rispettivamente +48%, +33% e +26%), determinata soprattutto dal ...

