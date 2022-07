Il video assurdo della portavoce di Lavrov che mangia le fragole per dimostrare la bontà del raccolto russo (Di lunedì 4 luglio 2022) Maria Zakharova, la portavoce del ministero degli esteri russo ha pubblicato sul suo canale Telegram un video in cui mangia delle fragole. La portavoce non dice nulla per l’intera durata – 3 minuti – del filmato, ma si limita ad addentare due fragole tenendole sospese per il picciolo. Il tutto è accompagnato da un’incalzante musica lirica di sottofondo. Nella descrizione del video si legge: «Il vostro raccolto». Secondo alcuni osservatori, il video di Zakharova mostrerebbe la bontà della stagione dei raccolti in Russia, probabilmente per evidenziare la differenza con l’invasa Ucraina, soprannominata il granaio d’Europa, che a causa della guerra ha perso 4,3 miliardi ... Leggi su open.online (Di lunedì 4 luglio 2022) Maria Zakharova, ladel ministero degli esteriha pubblicato sul suo canale Telegram unin cuidelle. Lanon dice nulla per l’intera durata – 3 minuti – del filmato, ma si limita ad addentare duetenendole sospese per il picciolo. Il tutto è accompagnato da un’incalzante musica lirica di sottofondo. Nella descrizione delsi legge: «Il vostro». Secondo alcuni osservatori, ildi Zakharova mostrerebbe lastagione dei raccolti in Russia, probabilmente per evidenziare la differenza con l’invasa Ucraina, soprannominata il granaio d’Europa, che a causaguerra ha perso 4,3 miliardi ...

