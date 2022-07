Il testo e il significato di Pasta | il nuovo singolo di Tananai

Pubblicità

RuiCardo : The Zen Circus - Ragazza Eroina Album - ProgHouse_RT : RT @RuiCardo: Avicii - Feeling Good Pubblico questa - KenmaK__ : a volte amo essere me ascolto una canzone mi piace per il suono ma è piena di metafore capisco 0 del testo poi cerc… - RuiCardo : Avicii - Feeling Good Pubblico questa - sophia23s1 : @Rosanna52702609 @Gioia11625035 Verissimo, è un testo con un bel significato -

Soundsblog

...trasformer deciderà quali parole siano le più importanti e a partire da queste genererà il, l'... a un'AI semantica, capace di interpretare ildegli input a seconda del contesto. ...(2000: 8) Immaginiamo adesso di dover cercare di capire unscritto in una lingua a noi ... arrivando magari anche a ridefinire il(diverso piano del contenuto) di significanti (stessa ... Bebe, Neima Ezza: testo, video, significato della canzone La testa divisa in due parti è stata ... Le teste mozzate degli animali hanno un preciso significato, come lo è anche il tipo di animale che viene scelto per essere ucciso. Ed è di solito il segnale ...Porta per titolo ‘Bebe’, il nuovo singolo di Neima Ezza, contenuto nell’album ‘Giù‘. Il lyric video, in pochi giorni, è finito in tendenza su Youtube.