Il Superenalotto bacia Sarno | centrato un punto 5S da oltre 487 mila euro

(Di lunedì 4 luglio 2022) Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione deldi sabato 2 luglio, con il Jackpot che arriva a 233,2 milioni diin palio per il prossimo concorso di martedì 5 luglio. È festa però per il fortunato che haun“5S” da 487.382,75. La giocata vincente è stata convalidata apresso ilvendita Sisal Tabacchi situato in via N. Lavorate Loc. Carresi, 1. La combinazione vincente è stata 1, 5, 25, 34, 38, 66, J 51, SS 21. Nell’ultimo concorsoSuperStar ha assegnato ben 673.217 vincite. L’ultimo “6”, da156 milioni di, è statoil 22 maggio 2021 a Montappone (FM). Sono state 125 le vincite milionarie con punti 6 realizzate dalla ...

