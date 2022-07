Il sessismo di Salmo contro Selvaggia Lucarelli come “vendetta” per le critiche al concerto non autorizzato di Olbia (Di lunedì 4 luglio 2022) Se l’era evidentemente legata al dito, il rapper Salmo, la critica che gli rivolse Selvaggia Lucarelli al tempo del concerto organizzato senza alcuna autorizzazione ad Olbia durante il picco di contagi. “È stato l’anno più difficile della mia vita. concerto abusivo, album, recitare nella serie tv, dirigere la colonna sonora, fare un nuovo album, preparare il live per San Siro”, ha scritto sui social il cantante. “Quale concerto abusivo?”, gli chiede un utente, al quale Salmo risponde: “Chiedi a Selvaggia Suxarelli”. Il concerto fu organizzato senza coinvolgere l’agenzia che di solito si occupa dei suoi eventi live nella serata del 13 agosto, al Molo Brin di Olbia. Visualizza questo post ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) Se l’era evidentemente legata al dito, il rapper, la critica che gli rivolseal tempo delorganizzato senza alcuna autorizzazione addurante il picco di contagi. “È stato l’anno più difficile della mia vita.abusivo, album, recitare nella serie tv, dirigere la colonna sonora, fare un nuovo album, preparare il live per San Siro”, ha scritto sui social il cantante. “Qualeabusivo?”, gli chiede un utente, al qualerisponde: “Chiedi aSuxarelli”. Ilfu organizzato senza coinvolgere l’agenzia che di solito si occupa dei suoi eventi live nella serata del 13 agosto, al Molo Brin di. Visualizza questo post ...

Pubblicità

neXtquotidiano : Il sessismo di #Salmo contro Selvaggia #Lucarelli come “vendetta” per le critiche al concerto non autorizzato di Ol… -