'Cercavamo il prossimo numero uno al mondo, sospettavamo fosse, poi però è arrivato Alcaraz', questo dicevano i commentatori americani a proposito della next gen. Difficile dar loro torto: nel ...Wimbledon conquista il pubblico : ieri la vittoria di Janniksu Carlos Alcaraz , in onda ... con ilai vertici della Ferrari in Formula 1 e la nuova generazione dei piloti italiani in ... Il ritorno di Sinner, che partiva sconfitto e ha sovvertito il suo destino Sull'erba del Centrale di Wimbledon e' sbocciato un nuovo Jannik Sinner. La prima volta del ventenne tennista di San Candido ai quarti di finale dei Championships è una duplice emozione: da una parte ...Grandi ascolti per il weekend di tennis e Formula 1 su Sky. Wimbledon conquista il pubblico: ieri la vittoria di Jannik Sinner su Carlos Alcaraz, in ...