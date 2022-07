Il proporzionale è auspicabile per molte buone ragioni Anche estetiche

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 4 luglio 2022) Ci sono certamentepiù serie per auspicare una legge elettoralein Italia —che attengono al rischio di giocarsi Stato di diritto e collocazione internazionale del Paese alla roulette (russa, ovviamente) — ma forse non andrebbe sottovalutatauna ragione, per dir così, estetica. Un valido motivo per volere il, in pratica, èla speranza di non dover più leggere (o scrivere) un articolo come questo. Un articolo che parla cioè dell’«alleanza del Cocomero», tra Sinistra italiana ed Europa Verde, appena lanciata da Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli (il riferimento al cocomero «verde fuori e rosso dentro», solitamente dispregiativo, vorrebbe forse essere autoironico, mai però quanto il nome sui manifesti: «Nuove energie»), e del suo ...