Il premio Oscar Haggis scarcerato dopo 16 giorni. Il gip: A Ostuni niente violenze, fu sesso consensuale (Di lunedì 4 luglio 2022) Il regista e sceneggiatore canadese 69 enne, premio Oscar, Paul Haggis, è tornato in libertà a distanza di 16 giorni dal fermo con l’accusa di violenza sessuale dopo la denuncia di una donna straniera di 28 anni, eseguito a Ostuni, in provncia di Brindisi, dove era arrivato per partecipare all’Allora Fest. Lo conferma a LaPresse il difensore del regista, l’avvocato Michele Laforgia. Haggis è stato rimesso in libertà oggi dal gip del tribunale di Brindisi, Vilma Gilli, che ha accolto l’istanza depositata dal penalista il giorno dopo l’incidente probatorio del 29 giugno nel corso del quale sono state raccolte le dichiarazioni della donna, nel contraddittorio delle parti, così come chiesto dai pm Antonio Negro e Livia Orlando, titolari del fascicolo ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 4 luglio 2022) Il regista e sceneggiatore canadese 69 enne,, Paul, è tornato in libertà a distanza di 16dal fermo con l’accusa di violenza sessualela denuncia di una donna straniera di 28 anni, eseguito a, in provncia di Brindisi, dove era arrivato per partecipare all’Allora Fest. Lo conferma a LaPresse il difensore del regista, l’avvocato Michele Laforgia.è stato rimesso in libertà oggi dal gip del tribunale di Brindisi, Vilma Gilli, che ha accolto l’istanza depositata dal penalista il giornol’incidente probatorio del 29 giugno nel corso del quale sono state raccolte le dichiarazioni della donna, nel contraddittorio delle parti, così come chiesto dai pm Antonio Negro e Livia Orlando, titolari del fascicolo ...

