Il Pd ha avvertito Conte: "Se strappi si va alle elezioni" Ma il M5S uscirà dal governo dopo l'estate, non adesso (Di lunedì 4 luglio 2022) Il messaggio è stato recapitato sia in modo ufficiale sia in modo ufficioso. Insomma, con tutti i canali possibili e immaginabili. Enrico Letta e il Partito Democratico hanno fatto sapere in modo esplicito a Giuseppe Conte che se il Movimento 5 Stelle esce dal governo e dalla maggioranza, o... Segui su affaritaliani.it

acclara01 : @b090706 conte ha dichiarato che grillo lo aveva già avvertito......uno psicodramma x nascondere mancanza di unità ovvero di linee politiche - Felix44951643 : 'Lukaku, una battuta di Tuchel su Conte avrebbe rotto l'idillio'. Si, caro Lukaku. Allora dovevi andare a Londra sp… - antonialaco00 : @Marilena0407 ha sbagliato a fare un passo indietro, Conte ormai si era esposto e l'avrebbe sostenuto, ora il risch… - RobertoLarosa81 : @AngelaAngelmi @ssdiable56 @petergomezblog Non è una smentita. Conte inizia dicendo: “Grillo mi aveva avvertito di queste telefonate… - Hipatia36538162 : @RaiNews Conte avvertito come corpo estraneo in uno scenario politico di corrotti, malavitosi, faccendieri, mafiosi,ladri , inetti . -