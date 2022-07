Il Papa si dimette? Ecco cosa ha detto Bergoglio

(Di lunedì 4 luglio 2022) In un'intervista, il Pontefice smentisce l'ipotesi di un passo indietro: "Per ora non ci penso". E anche quelle di un cancro: "Solo un pettegolezzo di corte"

Ho raccolto tutto ciò che i cardinali avevano detto nelle riunioni pre - conclave che il prossimoavrebbe dovuto fare. Poi abbiamo detto le cose che dovevano essere cambiate, i punti che ...Il presidente Nixon, che sil'8 agosto del 1974, ammetterà in seguito di essere stato a ... La corruzione è "pane sporco" Durante il Pontificato,Francesco si è soffermato più volte sulla ...Ma ora le cose potrebbero essere cambiate: 'Vorrei andare in Ucraina, e volevo prima andare a Mosca. 04 luglio 2022 a. a. a. Papa Francesco dice no alle dimissioni. 'Non mi è mai venuto in mente - ha ...Nell'intervista Papa Francesco ha smentito le voci sul cancro e l'ipotesi di una sua dimissione. Inoltre, ha annunciato un viaggio a Mosca.