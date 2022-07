Il Palermo al City Football Group | «Obiettivo Serie A»

(Di lunedì 4 luglio 2022) Ora è ufficiale, ilpassa nelle mani del, la holding di proprietà di Mansour che controlla, tra le altre, anche il Manchester. L’annuncio è arrivato nel corso di una conferenza stampa indetta allo stadio Renzo Barbera. “Sono qua in rappresentazione delinsieme ad Alberto Galassi. Siamo tutti contenti, onorati Calcio e Finanza.

Pubblicità

Palermofficial : Il Palermo è da oggi parte della famiglia City Football Group ???? #siamoaquile ?? - DiMarzio : #SerieB, @Palermofficial | Le parole di #Soriano e #Mirri nel giorno della presentazione del City group - CalcioOggi : Palermo Calcio, City Group si presenta in LIVE STREAMING - Sky Sport - _avvocato : Ho seguito la Conferenza di City Group a Palermo e ho provato molto molto disagio per i tifosi delle altre squadre,… - alfamado4real : RT @Palermofficial: Il Palermo è da oggi parte della famiglia City Football Group ???? #siamoaquile ?? -

Allo stadio Barbera presentato il progetto delGroup. Accanto al riconfermato presidente Mirri, il CEO Ferran Soriano: 'Il nostro obiettivo è la Serie A - le sue prime parole - da oggi ilentra in una famiglia. Vogliamo riempire di ...... raccontate scherzosamente da Ferran Soriano, Ceo delGroup, durante la . Soriano e Guardiola sono amici e, come affermato dal dirigente stesso, hanno parlato didurante la trattativa ...E’ il giorno del Palermo. E’ il giorno dell’ufficializzazione del closing. Il futuro inizia ora. Il tanto sospirato closing è arrivato. Allo stadio Renzo Barbera, accolto da circa 400 tifosi, il board ...Mirri ha preso la parola in conferenza stampa nel giorno della presentazione di City Fotoball Group. Presente anche Soriano, Ad della Holding ...