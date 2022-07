Il Manchester City piazza un altro affare da 50 milioni | è UFFICIALE Kalvin Phillips

Pubblicità

_ElPrincipe22 : RT @TuttoMercatoWeb: UFFICIALE: Manchester City, colpo Kalvin Phillips in mediana. Ha firmato per sei stagioni - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Manchester City, colpo Kalvin Phillips in mediana. Ha firmato per sei stagioni - DIRETTADCM : ??UFFICIALE ?? Gabriel Jesus è un nuovo giocatore dell’Arsenal! ?? Nelle casse del Manchester City 45 milioni di ster… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Gabriel Jesus via dal Manchester City, va all'Arsenal Secondo la stampa trasferimento vale 52 milioni di euro - calcioinglese : UFFICIALE: Kalvin Phillips è un nuovo giocatore del Manchester City. Lascia il Leeds United, la squadra della sua c… -

Calciomercato.com

I Gunners verseranno oltre 52 miliondi euro, Arteta "Lo volevamo tutti" LONDRA (INGHILTERRA) - L'Arsenal ha ingaggiato l'attaccante brasiliano Gabriel Jesus dalper 45 milioni di sterline (oltre 52 milioni di euro) con un contratto pluriennale. Il 25enne verdeoro è il quarto acquisto estivo dell'allenatore spagnolo Mikel Arteta, dopo gli ...Con un giocatore come Mahrez delsi potrebbe fare un massacro là davanti... A centrocampo ci sono già diversi giocatori, se cedi de Ligt dei soldi si possono spendere. Se Max si è ... Manchester City, Guardiola: 'In Inghilterrà allenerò solo questo club' | Mercato Gabriel Jesus has provided an insight into his relationship with Manchester City fans after completing a transfer to Arsenal.Manchester City have completed the signing of midfielder Kalvin Phillips from Leeds on a six-year contract, the Premier League champions have announced. City agreed a basic fee of £42million with ...