Il Leeds United ha siglato un colpo da 20 milioni di sterline per la sostituzione di Kalvin Phillips

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 4 luglio 2022) 2022-07-04 18:42:34 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Lunedì, il, squadra della Premier League, haun accordo per la quinta firma del club della finestra di mercato estiva. L’ultimo giocatore pronto a portare i suoi talenti nello Yorkshire occidentale in vista della campagna 2022/23? Tyler Adams. Per chi non lo sapesse, il centrocampista Adams è stato caldamente consigliato per un cambio di Elland Road da qualche tempo ormai. Tra la continua ricerca del connazionale Jesse Marsch di rinforzi per i ranghi della sua squadra nel mezzo del parco, il 23enne è stato rapidamente identificato come un obiettivo chiave. Tutto questo ovviamente arriva con il passaggio del Manchester City diche ha ...