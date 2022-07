(Di lunedì 4 luglio 2022) - TOKYO, 27 giugno 2022 /PRNewswire/Dal 21 al 23 giugno, instorica Primadegli Stati parte (1MSP) delNazioni Unite di nonarmi nucleari (TPNW), tenutasi a Vienna (Austria), Soka Gakkai International (SGI) si è unita ai gruppisocietà civile che chiedono l'universalizzazione del, contribuendo all'organizzazione di workshop che hanno messo in luce le prospettivee deiinteressati. Hirotsugu Terasaki, Direttore generale per la pace e le questioni globali di SGI, ha commentato: "In questo momento di minaccia esistenziale, tutti coloro che si sono riuniti qui hanno categoricamente ...

Soka Gakkai è un'organizzazione buddista globale basata sulle comunità, con 12 milioni di membri, che promuove la pace, la cultura e l'istruzione e lavora per l'abolizione delle armi nucleari da ... Il gruppo buddista SGI amplifica le voci di giovani, comunità religiose e vittime del nucleare in occasione della riunione delle parti firmatarie del trattato di non proliferazione Le testimonianze degli hibakusha, sopravvissuti ai bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki, sono stati una forza galvanizzante durante tutti i dibattiti. Il 21 giugno, SGI ha contribuito ...