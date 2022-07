Il giovane artista Manuel de Marco presenta a Madrid l’evento PEPA, Pequeño Evento de Performance Art (Di lunedì 4 luglio 2022) La ricerca artistica di Manuel De Marco parte dal corpo e dalla sua relazione con lo spazio circostante. Le forme d’arte che l’artista predilige sono la pittura e il video, nelle quali esprime in maniera differente ma concettualmente simile la sua ricerca attraverso il movimento nello spazio. Venerdì 8 luglio alle ore 20 in quel di Madrid, il giovane artista sarà impegnato nell’Evento PEPA, ovvero Small Performance Art Event che è un Evento performativo a Madrid che nasce dall’iniziativa della Performance artist Analía Beltrán i Janés, che mira a soddisfare la necessità di Madrid di eventi performativi in spazi autogestiti con continuità nel tempo. Nel ... Leggi su newsagent (Di lunedì 4 luglio 2022) La ricerca artistica diDeparte dal corpo e dalla sua relazione con lo spazio circostante. Le forme d’arte che l’predilige sono la pittura e il video, nelle quali esprime in maniera differente ma concettualmente simile la sua ricerca attraverso il movimento nello spazio. Venerdì 8 luglio alle ore 20 in quel di, ilsarà impegnato nel, ovvero SmallArt Event che è unperformativo ache nasce dall’iniziativa dellaartist Analía Beltrán i Janés, che mira a soddisfare la necessità didi eventi performativi in spazi autogestiti con continuità nel tempo. Nel ...

