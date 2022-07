Il Fulham punta Dubois del Lione

Pubblicità

Calciomercato.com

Calciomercato Lazio news, concorrenza per Romagnoli Detto dell'attacco, la Lazioa migliorare ... Attenzione in ogni caso al, con i britannici pronti ad accontentarlo addirittura con 4 ...... a cui sta riflettendo ancora in queste ore: andare a Roma come vice Abraham , fare laa ... che da tempo ha comunicato alla società che non avrebbe rinnovato il contratto, per accasarsi al... Juve: c'è distanza con il Fulham per un cessione Luca Pellegrini sembra essere uno dei partenti della Juventus. I bianconeri starebbero trattando con il Fulham per la ...Il difensore Alessio Romagnoli arriverà alla Lazio a parametro zero dopo sette stagioni al Milan. Le cifre dell'accordo ...