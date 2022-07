Il City Football Group presenta il nuovo Palermo | «Vogliamo portare il marchio dappertutto»

(Di lunedì 4 luglio 2022) Ferran Soriano, Ceo del Manchesterye del, è intervenuto nella conferenza stampa dizione indetta al Renzo Barbera dopo l’acquisizione del. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni. L’obiettivo è chiaro: «raccogliere il lavoro impressionante che il Presidente Dario Mirri ha fatto dalla Serie D e riilin Serie A». Mirri resterà Presidente. Consapevoli che «nulla è facile nel calcio», ma «nel rispetto della storia del club rosanero», con umiltà e nel rispetto dei vincoli («non possiamo fare nulla che non sia sostenibile dal punto di vista finanziario») . «C’è rispetto totale per la storia del, non ci sarà nessuna modifica nel. Con la nostra ...

L'ufficialità era già annunciata ed è arrivata questa mattina: giornata storica per il Palermo FC, che passa nelle mani degli arabi delGroup Mesi di trattative, con un entusiasmo lampante, un Barbera gremito e una promozione in B nel mezzo. Poi la firma di qualche giorno fa e l'annuncio ufficiale di oggi, cui segue ...Sull'operazione e il nuovo asset societario: ' L ' 80% va alGroup e il 20% resta a Dario Mirri . Serie A Noi sappiamo che l'umiltà è importante siamo gente di calcio e conosciamo le ...(ANSA) - PALERMO, 04 LUG - 'Sono orgoglioso, felice e commosso. Ho realizzato il desiderio che avevo tre anni fa: dare il Palermo nelle migliori ...