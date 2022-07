IL CANTANTE MASCHERATO: MILLY CARLUCCI PENSA A CRISTIANO MALGIOGLIO E IVA ZANICCHI (Di lunedì 4 luglio 2022) Retroscena BubinoBlog – Il CANTANTE MASCHERATO, lo show più folle e magico della tv, tornerà su Rai1 nella primavera 2023. MILLY CARLUCCI è al lavoro per la nuova edizione di Ballando con le Stelle ma inizia a PENSAre al varietà dei vip mascherati, oltre ai danzanti. Ci sono motivi tecnici, come la costruzione delle maschere che occupa diversi mesi per passare dal bozzetto iniziale alla maschera vera e propria che andrà a celare l’identità di un personaggio famoso. C’è soprattutto l’esigenza di non sedersi sugli allori e stupire il pubblico. IL CANTANTE MASCHERATO: UN SUCCESSO FIRMATO MILLY CARLUCCI Si è scritto molto sul CANTANTE MASCHERATO con pennellate tanto apocalittiche quanto fake. Poi arriva ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 4 luglio 2022) Retroscena BubinoBlog – Il, lo show più folle e magico della tv, tornerà su Rai1 nella primavera 2023.è al lavoro per la nuova edizione di Ballando con le Stelle ma inizia are al varietà dei vip mascherati, oltre ai danzanti. Ci sono motivi tecnici, come la costruzione delle maschere che occupa diversi mesi per passare dal bozzetto iniziale alla maschera vera e propria che andrà a celare l’identità di un personaggio famoso. C’è soprattutto l’esigenza di non sedersi sugli allori e stupire il pubblico. IL: UN SUCCESSO FIRMATOSi è scritto molto sulcon pennellate tanto apocalittiche quanto fake. Poi arriva ...

